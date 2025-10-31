ВМС вдарили "Нептунами" по Орловській ТЕЦ і підстанції "Новобрянська"

Як пояснили у ВМС, ці об'єкти забезпечували подачу електроенергії на військові підприємства регіону.

"Тому виведення їх з ладу - серйозний удар по логістиці окупантів", - додали військові.

Варто зауважити, що інформація про удар по підстанції "Новобрянська", яка розташована під Брянськом, з'явилася в мережі в ніч на 29 жовтня.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про те, що регіон нібито атакували українські безпілотники. Про ракети не йшлося.

При цьому чутки про удар по Орловській ТЕЦ почали поширювати сьогодні, 31 жовтня, вночі.

Губернатор Орловської області Андрій Кличков запевняв, що на території ТЕЦ нібито "впали уламки безпілотників", унаслідок чого було пошкоджено обладнання.

Що відомо про Орловську ТЕЦ і підстанцію "Новобрянська"

Орловська ТЕЦ розташована в місті Орел (Орловська область) і функціонує як одне з ключових джерел електро- і теплопостачання регіону.

Станція забезпечує близько 40% потреб Орловської області в електроенергії та 65% - міста Орел у теплі.

При цьому підстанція "Новобрянська" входить до числа п'яти найбільших енергетичних об'єктів Центрального федерального округу.

Вона є частиною Брянського енерговузла і забезпечує розподіл електроенергії, що надходить одночасно від трьох атомних електростанцій - Курської, Смоленської та Нововоронезької.

Від роботи цієї підстанції залежить електропостачання підприємств агрохолдингу "Міраторг" і Брянського машинобудівного заводу, основного виробника тепловозів у Росії.