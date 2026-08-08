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ВМС України знищили російські об'єкти на буровій установці "Сиваш" (відео)

11:40 08.08.2026 Сб
1 хв
Чому вони важливі для ворога?
aimg Тетяна Степанова
ВМС України знищили російські об'єкти на буровій установці "Сиваш" (відео) Фото: ВМС України знищили російські об'єкти на буровій установці "Сиваш" (Getty Images)
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Військово-морські сили ЗСУ знищили російські об'єкти на буровій установці "Сиваш".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.

Установка розміщена на Голіцинському газоконденсатному родовищі в акваторії Чорного моря.

Встановлене на буровій установці обладнання росіяни використовували для управління ударними дронами для наведення та корегування ударів по південних містах України.

Завдяки засобам розвідки росіяни виявляли рух українських дронів та БЕК.

Також на установці базувалися елітні підрозділи спецпризначення РФ та розміщувалося озброєння, зокрема переносні ракетні комплекси та інша техніка, для протидії українським дронам і безекіпажним катерам.

Нагадаємо, українські дрони вночі 8 серпня уразили Ільський НПЗ в Краснодарському краї та Сизранський НПЗ у Самарській області.

Також дрони СБС за тиждень уразили ще 12 суден "тіньового флоту" Росії у Чорному та Азовському морях.

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