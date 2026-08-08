ВМС України знищили російські об'єкти на буровій установці "Сиваш" (відео)

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Військово-морські сили ЗСУ знищили російські об'єкти на буровій установці "Сиваш".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.