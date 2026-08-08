ВМС Украины уничтожили российские объекты на буровой установке "Сиваш" (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.

Установка расположена на Голицынском газоконденсатном месторождении в акватории Черного моря.

Установленное на буровой установке оборудование россияне использовали для управления ударными дронами для наведения и корректировки ударов по южным городам Украины.

Благодаря средствам разведки россияне обнаруживали движение украинских дронов и БЭК.

Также на установке базировались элитные подразделения спецназначения РФ и размещалось вооружение, в том числе переносные ракетные комплексы и другая техника, для противодействия украинским дронам и безэкипажным катерам.