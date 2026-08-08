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ВМС Украины уничтожили российские объекты на буровой установке "Сиваш" (видео)

11:40 08.08.2026 Сб
1 мин
Почему они важны для врага?
aimg Татьяна Степанова
ВМС Украины уничтожили российские объекты на буровой установке "Сиваш" (видео) Фото: ВМС Украины уничтожили российские объекты на буровой установке "Сиваш" (Getty Images)
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Военно-морские силы ВСУ уничтожили российские объекты на буровой установке "Сиваш".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.

Установка расположена на Голицынском газоконденсатном месторождении в акватории Черного моря.

Установленное на буровой установке оборудование россияне использовали для управления ударными дронами для наведения и корректировки ударов по южным городам Украины.

Благодаря средствам разведки россияне обнаруживали движение украинских дронов и БЭК.

Также на установке базировались элитные подразделения спецназначения РФ и размещалось вооружение, в том числе переносные ракетные комплексы и другая техника, для противодействия украинским дронам и безэкипажным катерам.

Напомним, украинские дроны ночью 8 августа поразили Ильский НПЗ в Краснодарском крае и Сызранский НПЗ в Самарской области.

Также дроны СБС за неделю поразили еще 12 судов "теневого флота" России в Черном и Азовском морях.

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