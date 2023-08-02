У ВМС України відкинули свою причетність до атаки на кораблі Чорноморського флоту

Військово-морські сили ЗСУ не причетні до атаки на кораблі Чорноморського флоту "Сергій Котов" і "Василь Биков".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ВМС України, капітана 3-го рангу Дмитра Плетенчука в ефірі Радіо Свобода .

Він наголосив, що безпілотних катерів, про атаку якими заявили в Міноборони Росії, немає на озброєнні українських військових моряків.

"Такі дрони не стоять на озброєнні Військово-морських сил. Це по-перше. По-друге, щодо того інциденту, який нібито мав місце… Військово-морські сили не мають ніякого стосунку", – сказав Плетенчук.

Атака на Чорноморський флот

Нагадаємо, 1 серпня Міністерство оборони Росії заявило про атаку морських безпілотників на два російські військові кораблі в Чорному морі за 340 км від Севастополя. Нібито дрони були знищені.

У Москві стверджують, що атаку було здійснено трьома морськими безекіпажними катерами на патрульні кораблі "Сергій Котов" та "Василь Биков" Чорноморського флоту. Ці кораблі намагалися контролювати "судноплавство у південно-західній частині Чорного моря".