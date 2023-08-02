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В ВМС Украины отрицают свою причастность к атаке на корабле Черноморского флота

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Украина, Среда 02 августа 2023 12:20
В ВМС Украины отрицают свою причастность к атаке на корабле Черноморского флота Фото: в ВМС Украины отвергли свою причастность к атаке на корабле Черноморского флота (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Степанова

Военно-морские силы ВСУ не причастны к атаке на корабли Черноморского флота "Сергей Котов" и "Василий Быков".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ВМС Украины, капитана 3-го ранга Дмитрия Плетенчука в эфире Радио Свобода.

Он подчеркнул, что беспилотных катеров, об атаке которыми заявили в Минобороны России, нет на вооружении украинских военных моряков.

"Такие дроны не стоят на вооружении Военно-морских сил. Это во-первых. Во-вторых, относительно инцидента, который якобы имел место… Военно-морские силы не имеют никакого отношения", - сказал Плетенчук.

Атака на Черноморский флот

Напомним, 1 августа Министерство обороны России заявило об атаке морских беспилотников на два российских военных корабля и в Черном море в 340 км от Севастополя. Якобы дроны были уничтожены.

В Москве утверждают, что атака была совершена тремя морскими безэкипажными катерами на патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота. Эти корабли пытались контролировать "судоходство в юго-западной части Черного моря".

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