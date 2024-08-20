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ВМС України спростували присутність розвідувального корабля "Іван Хурс" поблизу Криму

Фото: речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Речник Військово-Морських Сил України Дмитро Плетенчук спростував повідомлення про нібито присутність розвідувального корабля "Іван Хурс" поблизу берегів Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Він уточнив, що поблизу Севастополя був помічений мінний тральник, а не розвідувальний корабель.

Плетенчук наголосив, що наразі російські розвідувальні кораблі не виходять у море, оскільки немає особливого сенсу їх застосовувати.

За його словами, немає даних про відновлення обладнання корабля "Іван Хурс", яке було уражене українськими ВМС.

"Подібні кораблі РФ перебувають на пунктах базування без виходів у море. Свою присутність у Чорному морі Росія залишає лише у вигляді підводних човнів",- додав Плетенчук.

Станом на зараз, за його ловами, російські надводні кораблі не виходять у Чорне море, залишаючи присутність В акваторії Чорного моря наразі немає жодних бойових одиниць, додав Плетенчук.

"Іван Хурс"

"Іван Хурс" є російським середнім розвідувальним кораблем, призначеним для роботи в ближніх, дальніх морських і океанських зонах. Це перший серійний корабель проєкту 18280, і один із двох побудованих за цим проєктом.

Він був включений до складу Чорноморського флоту РФ в червні 2018 року. Назву корабель отримав на честь віцеадмірала Івана Хурса, який з 1979 по 1987 рік очолював розвідувальне управління Головного штабу ВМФ СРСР.

Корабель виконує функції забезпечення зв'язку та управління флотом, а також здатен проводити радіорозвідку і здійснювати радіоелектронну боротьбу.

Нещодавно Telegram-канал "Кримській вітер" повідомляв, що біля берегів Криму помітили російський розвідувальний корабель "Іван Хурс", який раніше був уражений українськими військовими.

У березні цього року українські Сили оборони уразили корабель "Іван Хурс".

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