ВМС України спростували присутність розвідувального корабля "Іван Хурс" поблизу Криму

"Іван Хурс"

"Іван Хурс" є російським середнім розвідувальним кораблем, призначеним для роботи в ближніх, дальніх морських і океанських зонах. Це перший серійний корабель проєкту 18280, і один із двох побудованих за цим проєктом.

Він був включений до складу Чорноморського флоту РФ в червні 2018 року. Назву корабель отримав на честь віцеадмірала Івана Хурса, який з 1979 по 1987 рік очолював розвідувальне управління Головного штабу ВМФ СРСР.

Корабель виконує функції забезпечення зв'язку та управління флотом, а також здатен проводити радіорозвідку і здійснювати радіоелектронну боротьбу.

Нещодавно Telegram-канал "Кримській вітер" повідомляв, що біля берегів Криму помітили російський розвідувальний корабель "Іван Хурс", який раніше був уражений українськими військовими.

У березні цього року українські Сили оборони уразили корабель "Іван Хурс".

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