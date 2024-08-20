ВМС України спростували присутність розвідувального корабля "Іван Хурс" поблизу Криму

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Станом на зараз, за його ловами, російські надводні кораблі не виходять у Чорне море, залишаючи присутність В акваторії Чорного моря наразі немає жодних бойових одиниць, додав Плетенчук.

"Подібні кораблі РФ перебувають на пунктах базування без виходів у море. Свою присутність у Чорному морі Росія залишає лише у вигляді підводних човнів",- додав Плетенчук.

За його словами, немає даних про відновлення обладнання корабля "Іван Хурс", яке було уражене українськими ВМС.

Плетенчук наголосив, що наразі російські розвідувальні кораблі не виходять у море, оскільки немає особливого сенсу їх застосовувати.

Він уточнив, що поблизу Севастополя був помічений мінний тральник, а не розвідувальний корабель.

"Іван Хурс"

"Іван Хурс" є російським середнім розвідувальним кораблем, призначеним для роботи в ближніх, дальніх морських і океанських зонах. Це перший серійний корабель проєкту 18280, і один із двох побудованих за цим проєктом.

Він був включений до складу Чорноморського флоту РФ в червні 2018 року. Назву корабель отримав на честь віцеадмірала Івана Хурса, який з 1979 по 1987 рік очолював розвідувальне управління Головного штабу ВМФ СРСР.

Корабель виконує функції забезпечення зв'язку та управління флотом, а також здатен проводити радіорозвідку і здійснювати радіоелектронну боротьбу.

Нещодавно Telegram-канал "Кримській вітер" повідомляв, що біля берегів Криму помітили російський розвідувальний корабель "Іван Хурс", який раніше був уражений українськими військовими.

У березні цього року українські Сили оборони уразили корабель "Іван Хурс".

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