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ВМС Украины опровергли присутствие разведывательного корабля "Иван Хурс" вблизи Крыма

Вторник 20 августа 2024 11:07
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ВМС Украины опровергли присутствие разведывательного корабля "Иван Хурс" вблизи Крыма Фото: спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Представитель Военно-Морских Сил Украины Дмитрий Плетенчук опроверг сообщения о якобы присутствии разведывательного корабля "Иван Хурс" вблизи берегов Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Он уточнил, что вблизи Севастополя был замечен минный тральщик, а не разведывательный корабль.

Плетенчук подчеркнул, что сейчас российские разведывательные корабли не выходят в море, поскольку нет особого смысла их применять.

По его словам, нет данных о восстановлении оборудования корабля "Иван Хурс", которое было поражено украинскими ВМС.

"Подобные корабли РФ находятся на пунктах базирования без выходов в море. Свое присутствие в Черном море Россия оставляет только в виде подводных лодок",- добавил Плетенчук.

По состоянию на сейчас, по его словам, российские надводные корабли не выходят в Черное море, оставляя присутствие В акватории Черного моря пока нет никаких боевых единиц, добавил Плетенчук.

"Иван Хурс"

"Иван Хурс" является российским средним разведывательным кораблем, предназначенным для работы в ближних, дальних морских и океанских зонах. Это первый серийный корабль проекта 18280, и один из двух построенных по этому проекту.

Он был включен в состав Черноморского флота РФ в июне 2018 года. Название корабль получил в честь вице-адмирала Ивана Хурса, который с 1979 по 1987 год возглавлял разведывательное управление Главного штаба ВМФ СССР.

Корабль выполняет функции обеспечения связи и управления флотом, а также способен проводить радиоразведку и осуществлять радиоэлектронную борьбу.

Недавно Telegram-канал "Крымский ветер" сообщал, что у берегов Крыма заметили российский разведывательный корабль "Иван Хурс", ранее пораженный украинскими военными.

В марте этого года украинские Силы обороны поразили корабль Иван Хурс.

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