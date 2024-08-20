ВМС Украины опровергли присутствие разведывательного корабля "Иван Хурс" вблизи Крыма
Представитель Военно-Морских Сил Украины Дмитрий Плетенчук опроверг сообщения о якобы присутствии разведывательного корабля "Иван Хурс" вблизи берегов Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
Он уточнил, что вблизи Севастополя был замечен минный тральщик, а не разведывательный корабль.
Плетенчук подчеркнул, что сейчас российские разведывательные корабли не выходят в море, поскольку нет особого смысла их применять.
По его словам, нет данных о восстановлении оборудования корабля "Иван Хурс", которое было поражено украинскими ВМС.
"Подобные корабли РФ находятся на пунктах базирования без выходов в море. Свое присутствие в Черном море Россия оставляет только в виде подводных лодок",- добавил Плетенчук.
По состоянию на сейчас, по его словам, российские надводные корабли не выходят в Черное море, оставляя присутствие В акватории Черного моря пока нет никаких боевых единиц, добавил Плетенчук.
"Иван Хурс"
"Иван Хурс" является российским средним разведывательным кораблем, предназначенным для работы в ближних, дальних морских и океанских зонах. Это первый серийный корабль проекта 18280, и один из двух построенных по этому проекту.
Он был включен в состав Черноморского флота РФ в июне 2018 года. Название корабль получил в честь вице-адмирала Ивана Хурса, который с 1979 по 1987 год возглавлял разведывательное управление Главного штаба ВМФ СССР.
Корабль выполняет функции обеспечения связи и управления флотом, а также способен проводить радиоразведку и осуществлять радиоэлектронную борьбу.
Недавно Telegram-канал "Крымский ветер" сообщал, что у берегов Крыма заметили российский разведывательный корабль "Иван Хурс", ранее пораженный украинскими военными.
В марте этого года украинские Силы обороны поразили корабль Иван Хурс.
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