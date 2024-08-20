ВМС Украины опровергли присутствие разведывательного корабля "Иван Хурс" вблизи Крыма

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Он уточнил, что вблизи Севастополя был замечен минный тральщик, а не разведывательный корабль.

Плетенчук подчеркнул, что сейчас российские разведывательные корабли не выходят в море, поскольку нет особого смысла их применять.

По его словам, нет данных о восстановлении оборудования корабля "Иван Хурс", которое было поражено украинскими ВМС.

"Подобные корабли РФ находятся на пунктах базирования без выходов в море. Свое присутствие в Черном море Россия оставляет только в виде подводных лодок",- добавил Плетенчук.

По состоянию на сейчас, по его словам, российские надводные корабли не выходят в Черное море, оставляя присутствие В акватории Черного моря пока нет никаких боевых единиц, добавил Плетенчук.