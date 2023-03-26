У ВМС України показали навчання морпіхів (фото)

У ВМС України показали, як проходять навчання щодо підвищення майстерності морські піхотинці під керівництвом інструкторів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ВМС ЗС України.
"Посилення, яке до нас прибуває, проходить полігонні тренування. І хоча деякі з військових уже мають досвід бойових дій, ми всіх, без винятку, готуємо і намагаємося підтягнути під загальний рівень нашого підрозділу", - каже керівник занять із позивним "Богун" .
На різних локаціях морські піхотинці відточують стрілянину з різних відстаней, переміщення на полі бою, переміщення у складі груп, захоплення та штурм об'єкта силами вогневого прикриття та маневреної групи, а також зачищення траншеї. Також морпіхи навчаються у складі відділення тримати оборону своїх позицій.
Раніше ми писали, що українські морпіхи знищили два ворожі танки, гаубицю та 16 російських окупантів.
Також раніше у Військово-морських силах показали, як морпіхи на Донеччині знищують російських окупантів у ближньому бою, де відстань іноді становила 50-100 метрів.
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