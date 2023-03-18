Морпіхи показали, як знищують окупантів у ближньому бою у Донецькій області (відео)
У Військово-морських силах показали, як морпіхи у Донецькій області знищують російських окупантів у ближньому бою, де відстань іноді складала 50-100 метрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.
"Одеські морські піхотинці продовжують вселяти жах в окупантів, майстерно та послідовно ліквідуючи їх. На відео зафіксований контактний бій з противником на одній з найгарячіших ділянок у Донецькій області", - йдеться в повідомленні.
У Військово-морських силах зазначили, що відстань до росіян іноді складала 50-100 метрів.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що українські захисники у Бахмуті на Донбасі виявили і знищили розрахунок гранатомета окупантів. Відео роботи бійці показали в мережі.
Також раніше ми писали, що лише за одну ніч спецпризначенці СБУ "Білі Вовки" знищили десять одиниць ворожих танків. Також підпалили один російський БТР.
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