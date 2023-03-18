Морпіхи показали, як знищують окупантів у ближньому бою у Донецькій області (відео)

Фото: морпіхи показали, як знищують окупантів у ближньому бою у Донецькій області (Getty Images)

У Військово-морських силах показали, як морпіхи у Донецькій області знищують російських окупантів у ближньому бою, де відстань іноді складала 50-100 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.

"Одеські морські піхотинці продовжують вселяти жах в окупантів, майстерно та послідовно ліквідуючи їх. На відео зафіксований контактний бій з противником на одній з найгарячіших ділянок у Донецькій області", - йдеться в повідомленні. У Військово-морських силах зазначили, що відстань до росіян іноді складала 50-100 метрів.