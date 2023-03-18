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Морпіхи показали, як знищують окупантів у ближньому бою у Донецькій області (відео)

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Донецька область, Субота 18 березня 2023 19:20
Морпіхи показали, як знищують окупантів у ближньому бою у Донецькій області (відео) Фото: морпіхи показали, як знищують окупантів у ближньому бою у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Військово-морських силах показали, як морпіхи у Донецькій області знищують російських окупантів у ближньому бою, де відстань іноді складала 50-100 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.

"Одеські морські піхотинці продовжують вселяти жах в окупантів, майстерно та послідовно ліквідуючи їх. На відео зафіксований контактний бій з противником на одній з найгарячіших ділянок у Донецькій області", - йдеться в повідомленні.

У Військово-морських силах зазначили, що відстань до росіян іноді складала 50-100 метрів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що українські захисники у Бахмуті на Донбасі виявили і знищили розрахунок гранатомета окупантів. Відео роботи бійці показали в мережі.

Також раніше ми писали, що лише за одну ніч спецпризначенці СБУ "Білі Вовки" знищили десять одиниць ворожих танків. Також підпалили один російський БТР.

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