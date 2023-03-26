В ВМС Украины показали учения морпехов (фото)

"Усиление, которое к нам прибывает, проходит полигонные тренировки. И хотя у некоторых из военных уже есть опыт боевых действий, мы всех, без исключения, готовим и пытаемся подтянуть под общий уровень нашего подразделения", - говорит руководитель занятий с позывным "Богун".

Он отмечает, что тренировки всегда повышают выживаемость личного состава на поле боя и значительно улучшают успешность выполнения боевых задач.

На разных локациях морские пехотинцы оттачивают стрельбу из разных расстояний, перемещение на поле боя, перемещение в составе групп, захват и штурм объекта силами огневого прикрытия и маневренной группы, а также зачистку траншеи. Также морпехи учатся в составе отделения держать оборону своих позиций.

По словам инструкторов, на таких занятиях нужно в первую очередь определить способного лидера, который сможет за собой вести подчиненных. От командира зависит много факторов удачного выполнения боевого задания. На финальном этапе занятий военные изучают этапы штурма здания и последующую его зачистку.