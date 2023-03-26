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У ВМС України показали навчання морпіхів (фото)

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Неділя 26 березня 2023 02:15
У ВМС України показали навчання морпіхів (фото) Фото: навчання морпіхів показали у ВМС України (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

У ВМС України показали, як проходять навчання щодо підвищення майстерності морські піхотинці під керівництвом інструкторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ВМС ЗС України.

"Посилення, яке до нас прибуває, проходить полігонні тренування. І хоча деякі з військових уже мають досвід бойових дій, ми всіх, без винятку, готуємо і намагаємося підтягнути під загальний рівень нашого підрозділу", - каже керівник занять із позивним "Богун" .

У ВМС України показали навчання морпіхів (фото) Він зазначає, що тренування завжди підвищують виживання особового складу на полі бою та значно покращують успішність виконання бойових завдань.

На різних локаціях морські піхотинці відточують стрілянину з різних відстаней, переміщення на полі бою, переміщення у складі груп, захоплення та штурм об'єкта силами вогневого прикриття та маневреної групи, а також зачищення траншеї. Також морпіхи навчаються у складі відділення тримати оборону своїх позицій.

У ВМС України показали навчання морпіхів (фото) За словами інструкторів, на таких заняттях потрібно насамперед визначити здібного лідера, який зможе за собою вести підлеглих. Від командира залежить багато чинників успішного виконання бойового завдання. На фінальному етапі занять військові вивчають етапи штурму будівлі та подальшу його зачистку.

У ВМС України показали навчання морпіхів (фото)

Раніше ми писали, що українські морпіхи знищили два ворожі танки, гаубицю та 16 російських окупантів.

Також раніше у Військово-морських силах показали, як морпіхи на Донеччині знищують російських окупантів у ближньому бою, де відстань іноді становила 50-100 метрів.

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