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В ВМС Украины показали учения морпехов (фото)

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Воскресенье 26 марта 2023 02:15
В ВМС Украины показали учения морпехов (фото) Фото: учения морпехов показали в ВМС Украины (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

В ВМС Украины показали, как проходят учения по повышению мастерства морские пехотинцы под управлением инструкторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ВМС ВС Украины.

"Усиление, которое к нам прибывает, проходит полигонные тренировки. И хотя у некоторых из военных уже есть опыт боевых действий, мы всех, без исключения, готовим и пытаемся подтянуть под общий уровень нашего подразделения", - говорит руководитель занятий с позывным "Богун".

В ВМС Украины показали учения морпехов (фото)Он отмечает, что тренировки всегда повышают выживаемость личного состава на поле боя и значительно улучшают успешность выполнения боевых задач.

На разных локациях морские пехотинцы оттачивают стрельбу из разных расстояний, перемещение на поле боя, перемещение в составе групп, захват и штурм объекта силами огневого прикрытия и маневренной группы, а также зачистку траншеи. Также морпехи учатся в составе отделения держать оборону своих позиций.

В ВМС Украины показали учения морпехов (фото)По словам инструкторов, на таких занятиях нужно в первую очередь определить способного лидера, который сможет за собой вести подчиненных. От командира зависит много факторов удачного выполнения боевого задания. На финальном этапе занятий военные изучают этапы штурма здания и последующую его зачистку.

В ВМС Украины показали учения морпехов (фото)

Ранее мы писали, что украинские морпехи уничтожили два вражеских танка, гаубицу и 16 российских оккупантов.

Также ранее в Военно-морских силах показали, как морпехи в Донецкой области уничтожают российских оккупантов в ближнем бою, где расстояние иногда составляло 50-100 метров.

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