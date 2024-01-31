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ВМС США збили крилату ракету, випущену хуситами в Червоному морі

Фото: американський есмінець збив крилату ракету хуситів у Червоному морі (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Єменські хусити знову випустили ракету в бік Червоного моря. Вона була збита есмінцем військово-морських сил США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

Зазначається, що 30 січня, приблизно о 23:30 за місцевим часом, підтримувані Іраном хусити випустили протикорабельну крилату ракету з районів Ємену у бік Червоного моря.

У Центральному командуванні Збройних сил США заявили, що ворожа ціль була знищена американським есмінцем USS Gravely (DDG 107), який 

Повідомлень про постраждалих чи руйнування немає.

Напади хуситів на кораблі в Червоному морі

З листопада в Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна, які мають зв'язки з Ізраїлем. У січні терористичне угруповання завдало найбільшого удару. Військові США та Британії відбили атаку у Червоному морі.

На початку січня США та Великобританія завдали потужних ударів по цілях, пов'язаним з хуситами в Ємені. Це стало відповіддю на постійні атаки хуситів на цивільні судна у Червоному морі.

28 січня повідомлялося, що у Червоному морі безпілотник хуситів атакував британський військовий корабель.

А вже наступного дня єменські хусити повідомили, що вони нібито атакували американський есмінець. Однак в Пентагоні спростували заяву бойовиків. 

Хто такі хусити та чому вони нападають на кораблі - читайте у нашому матеріалі РБК-Україна.

 

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ВМС США