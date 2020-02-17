ВМС США провели испытания баллистической ракеты

Военно-морские силы США провели испытание баллистической ракеты Trident II без боевой части. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВМС.

Запуск был произведен со стратегической подводной лодки USS Maine класса "Огайо" в районе побережья Сан-Диего (штат Калифорния) и стал 178-м по счету с момента, когда эти ракеты были поставлены на вооружение в 1989 году.

Испытание призвано проверить состояние ракеты и собрать дополнительные данные о надежности, точности и характеристиках стратегических ядерных сил.

Отметим, что Trident II - это единственная ракета, способная нести ядерный боезаряд, в в военно-морских силах США и Великобритании. Изначально их планировалось снять с вооружения в 2024 году, однако срок их службы был продлен до 2040-х годов.

Напомним, презиент США Дональд Трамп заяивл, что в отсутствие договоров о контроле над наступательными вооружениями с Россией и Китаем США будут создавать "самые мощные" ядерные силы в мире.

Ранее Министерство обороны США заявило об оснащении баллистических ракет подводных лодок атомного ракетного базирования (ПЛАРБ) новыми ядерными боеголовками малой мощности.

В рамках новой ядерной стратегии США от 2018 года Минобороны США было предписано модифицировать небольшое количество боеголовок баллистических ракет на подлодках в связи с заключением о том, что такие потенциальные противники, как Россия, считают, что применение ядерного оружия малой мощности (тактического) может дать им преимущество над США и их союзниками и партнерами.