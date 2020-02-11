Трамп намерен создать самые мощные ядерные силы в мире

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению СНВ истекает в начале 2021 года

В отсутствие договоров о контроле над наступательными вооружениями с Россией и Китаем США будут создавать "самые мощные" ядерные силы в мире. Об этом на встрече с губернаторами заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Белого дома.

Отметим, что срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года.

"Сейчас и Россия, и Китай одновременно хотят вести с нами переговоры, чтобы остановить безумную трату миллиардов и миллиардов долларов на ядерное оружие. Но единственный путь, пока у нас нет этого соглашения, единственное, что я могу сделать, - это создать самые мощные ядерные силы в мире", - сказал Трамп.

Напомним, летом 2019 года Трамп заявил, что Америка планирует заключить с Россией договор в сфере контроля за вооружениями.

В ноябре в России заявили, что не успеют заключить с США Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению СНВ в срок.

Договор СНВ-3 был подписан Россией и США в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Весной стороны обсудили вопрос продления договора о наступательных вооружениях.