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В ВМС США назвали причину взрыва на USS Bonhomme Richard

США, Сан-Диего, Понедельник 13 июля 2020 08:06
В ВМС США назвали причину взрыва на USS Bonhomme Richard
Фото: пожар на корабле USS Bonhomme Richard (twitter.com/SurfaceWarriors)
Автор: Надежда Собенко

Пожар начался на нижней грузовой палубе, где хранится морское оборудование

Взрыв на десантном корабле ВМС США USS Bonhomme Richard на военно-морской базе в Сан-Диего произошел из-за повышения температуры в результате пожара. Сама же причина возгорания пока неизвестна, ее выясняет следствие.

Об этом заявил представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек, сообщет CNN.

По словам Собека, неясно, что послужило причиной взрыва. В первоначальных отчетах указывалось на избыточное давление, когда отсек начал нагреваться из-за пожара.

По его словам, пожар начался на нижней грузовой палубе, "на огромной открытой месте, где хранится много морского оборудования и всего остального".

Собек подчеркнул, что на борту корабля нет боеприпасов

Также он сообщил, что на борту корабля находится "около миллиона галлонов топлива" (более 3700 тонн), но оно "намного ниже" источников тепла.

Напомним, на базе Военно-морских сил США в Сан-Диего (штат Калифорния) на десантном корабле USS Bonhomme Richard произошел пожар.

В результате пожара и последующего взрыва на корабле пострадали 17 моряков и четверо гражданских.

По словам главы пожарной службы Сан-Диего Колина Стоуэлла, пожар на USS Bonhomme Richard может продлиться несколько дней и судно может выгореть до ватерлинии.

Отметим, что корабль находится на техническом обслуживании и на его борту на момент пожара находилось около 200 человек. Всего экипаж судна составляет около тысячи человек.

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