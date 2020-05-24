ВМС США испытали лазерное оружие против беспилотников

Американские военные провели в Тихом океане испытания лазерного оружия для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это первый раз, когда установку опробовали против беспилотника в море.

Об этом сообщило командование американского Тихоокеанского флота.

Система твердотельного лазерного оружия (Solid State Laser Weapons System Demonstrator) была размещена на борту десантно-транспортного корабля USS Portland, дислоцировавшегося неподалеку от военной базы Перл-Харбор.

В ходе тестов, состоявшихся 16 мая, установка успешно вывела из строя беспилотник.

Командир корабля Керри Сандерс отметил, что установка "проложит путь для будущих систем вооружения".

Ранее сообщалось, что власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания впервые с 1992 года.

РБК-Украина писало, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным, во время которого стороны обсудили вопросы контроля над вооружением.