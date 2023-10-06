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У ВМС спростували інформацію про нібито підрив турецького судна біля Румунії

Фото: речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук (facebook com Taclbery)
Автор: Наталія Юрченко

Інформація про нібито підрив турецького вантажного судна Kafkametler біля узбережжя Румунії неправдива. Українські військові спростували заяви ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука у коментарі "Суспільному".

Як зазначив речник, турецьке судно оглянули, але пошкоджень не було. Тобто інформація про підрив на міні була неправдивою.

"Така інформація проходила, проте вона не підтверджується і ми її не підтверджуємо. Все там було оглянуто, ніяких пошкоджень не було, підриву не було, інформація не відповідає дійсності", - сказав Плетенчук.

Що відомо про інцидент

Видання Reuters з посиланням на власні джерела повідомило, що у четвер, 5 жовтня, біля берегів Румунії на міні підірвалося турецьке вантажне судно Kafkametler.

Судно нібито кинуло якір у протоці Дунаю неподалік українського термінала Вилково. Як зазначає видання, судно отримало незначні пошкодження, а екіпаж не постраждав.

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