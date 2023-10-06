У ВМС спростували інформацію про нібито підрив турецького судна біля Румунії

Інформація про нібито підрив турецького вантажного судна Kafkametler біля узбережжя Румунії неправдива. Українські військові спростували заяви ЗМІ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука у коментарі "Суспільному".
Як зазначив речник, турецьке судно оглянули, але пошкоджень не було. Тобто інформація про підрив на міні була неправдивою.
"Така інформація проходила, проте вона не підтверджується і ми її не підтверджуємо. Все там було оглянуто, ніяких пошкоджень не було, підриву не було, інформація не відповідає дійсності", - сказав Плетенчук.
Що відомо про інцидент
Видання Reuters з посиланням на власні джерела повідомило, що у четвер, 5 жовтня, біля берегів Румунії на міні підірвалося турецьке вантажне судно Kafkametler.
Судно нібито кинуло якір у протоці Дунаю неподалік українського термінала Вилково. Як зазначає видання, судно отримало незначні пошкодження, а екіпаж не постраждав.
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