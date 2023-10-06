В ВМС опровергли информацию о якобы подрыве турецкого судна возле Румынии

Информация о якобы подрыве турецкого грузового судна Kafkametler у побережья Румынии ложна. Украинские военные опровергли заявления СМИ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука в комментарии "Суспільному".
Как отметил спикер, турецкое судно осмотрели, но повреждений не было. То есть информация о подрыве на мине была ложной.
"Такая информация проходила, однако она не подтверждается, и мы ее не подтверждаем. Все там было осмотрено, никаких повреждений не было, подрыва не было, информация не соответствует действительности", - сказал Плетенчук.
Что известно об инциденте
Издание Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что в четверг, 5 октября, у берегов Румынии на мине взорвалось турецкое грузовое судно Kafkametler.
Судно якобы бросило якорь в проливе Дуная неподалеку от украинского терминала Вилково. Как отмечает издание, судно получило незначительные повреждения, а экипаж не пострадал.
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