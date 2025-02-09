У ВМС розповіли про ворожий носій "Калібрів" у Чорному морі та назвали можливий залп
В акваторії Чорного моря сьогодні вранці, 9 лютого, фіксується один російський військовий корабель, який країна-агресор вивела на бойове чергування. Судно є носієм крилатих ракет типу "Калібр".
Про це передає РБК-Україна з посиланням на дані Військово-Морських Сил ЗСУ.
Як уточнили військові, цей корабель противника у разі атаки здатен запустити загальним залпом до 4 ракет.
Між тим в Азовському морі російські кораблі, як і тривалий час, досі не спостерігаються.
Також у ВМС України поінформували, що станом на шосту ранку в Середземному морі були помічені 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями "Калібрів" загальним залпом до 22 ракет.
Як розповіли військові, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря - 1 судно, яке не продовжило рух до протоки Босфор,
- до Азовського моря - 3 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
Також у ВМС ЗСУ вчергове констатували, що країна-агресор не припиняє порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
Раніше речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що "Калібри" росіян вже не є такою результативною зброєю проти України, як раніше. Її ефективність істотно знизилася.
Нагадаємо також, цього тижня в Центрі національного спротиву розповіли, що Сили оборони України контролюють рух російських кораблів, на бортах яких евакуюють озброєння з Сирії після падіння режиму Башара аль-Асада. До такої операції залучені підсанкційні судна "тіньового флоту".
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