У ВМС розповіли про ворожий носій "Калібрів" у Чорному морі та назвали можливий залп

В акваторії Чорного моря сьогодні вранці, 9 лютого, фіксується один російський військовий корабель, який країна-агресор вивела на бойове чергування. Судно є носієм крилатих ракет типу "Калібр".

Про це передає РБК-Україна з посиланням на дані Військово-Морських Сил ЗСУ.

Як уточнили військові, цей корабель противника у разі атаки здатен запустити загальним залпом до 4 ракет.

Між тим в Азовському морі російські кораблі, як і тривалий час, досі не спостерігаються.

Також у ВМС України поінформували, що станом на шосту ранку в Середземному морі були помічені 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями "Калібрів" загальним залпом до 22 ракет.

Як розповіли військові, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 1 судно, яке не продовжило рух до протоки Босфор,

до Азовського моря - 3 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

Також у ВМС ЗСУ вчергове констатували, що країна-агресор не припиняє порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.