В ВМС рассказали о вражеском носителе "Калибров" в Черном море и назвали возможный залп
В акватории Черного моря сегодня утром, 9 февраля, фиксируется один российский военный корабль, который страна-агрессор вывела на боевое дежурство. Судно является носителем крылатых ракет типа "Калибр".
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на данные Военно-Морских Сил ВСУ.
Как уточнили военные, этот корабль противника в случае атаки способен запустить общим залпом до 4 ракет.
Между тем в Азовском море российские корабли, как и длительное время, до сих пор не наблюдаются.
Также в ВМС Украины проинформировали, что по состоянию на шесть утра в Средиземном море были замечены 6 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями "Калибров" общим залпом до 22 ракет.
Как рассказали военные, за сутки в интересах России проход Керченским проливом совершили:
- в Черное море - 1 судно, которое не продолжило движение к проливу Босфор,
- в Азовское море - 3 судна, из них 1 двигалось из пролива Босфор.
Также в ВМС ВСУ в очередной раз констатировали, что страна-агрессор не прекращает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
Ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что "Калибры" россиян уже не является таким результативным оружием против Украины, как раньше. Ее эффективность существенно снизилась.
Напомним также, на этой неделе в Центре национального сопротивления рассказали, что Силы обороны Украины контролируют движение российских кораблей, на бортах которых эвакуируют вооружение из Сирии после падения режима Башара аль-Асада. К такой операции привлечены подсанкционные суда "теневого флота".
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