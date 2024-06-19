У ВМС розповіли про ворожі ракетоносії в Чорному й Азовському морях: який можливий залп
В Чорному та Азовському морях сьогодні вранці, 19 червня, фіксується перебування чотирьох російських кораблів, які є носіями крилатих ракет типу "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-морських сил Збройних сил України.
Військові уточнили, що загальний залп ракет даного корабельного угруповання в Чорноморсько-Азовському регіоні може скласти 24 ракет.
Так, розповіли у ВМС, станом на 6:30 ранку середи були помічені:
- в Чорному морі - 2 кораблі РФ, 1 з яких є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет;
- в Азовському морі - 8 ворожих кораблів, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет;
- в Середземному морі - 1 російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.
Крім того, поінформували військові, за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря - 7 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря - 5 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - додали військові.
Як повідомлялося раніше, речник ВМС України Дмитро Плетенчук в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що третина кораблів Чорноморського флоту РФ вже виведена з ладу - знищені або пошкоджені.
Додамо, також представник ВМС розповів, що окупанти встановлюють бонові загородження в Чорному морі в кілька шарів, але українські морські дрони все одно уражають кораблі загарбників.
Крім того, Плетенчук у розмові з РБК-Україна назвав причину, чому РФ перевела частину кораблів у Азовське море.
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