В ВМС рассказали о вражеских ракетоносителях в Черном и Азовском морях: какой возможен залп

В Черном и Азовском морях сегодня утром, 19 июня, фиксируется пребывание четырех российских кораблей, являющихся носителями крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - добавили военные.

Кроме того, проинформировали военные, за сутки в интересах страны-агрессора России проход по Керченскому проливу совершили:

Так, рассказали в ВМС, по состоянию на 6:30 утра среды были замечены:

Военные уточнили, что общий залп ракет данной корабельной группировки в Черноморско-Азовском регионе может составить 24 ракеты.

Как сообщалось ранее, представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в интервью РБК-Украина рассказал, что треть кораблей Черноморского флота РФ уже выведена из строя - уничтожены или повреждены.

Добавим, также представитель ВМС рассказал, что оккупанты устанавливают боновые заграждения в Черном море в несколько слоев, однако украинские морские дроны все равно поражают корабли захватчиков.

Кроме того, Плетенчук в разговоре с РБК-Украина назвал причину, по которой РФ перевела часть кораблей в Азовское море.

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