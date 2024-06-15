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У ВМС розповіли, скільки ракетоносіїв вивела РФ на ранок

Фото: у Чорному морі РФ тримає один ракетоносій 15 червня (youtube)
Автор: Наталія Гурковська

Росія на ранок, 15 червня, вивела один корабель із ракетами типу "Калібр" у Чорне море. Також ракетоносії є і в Азовському, і у Середземному морях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

"В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в Азовському морі 8 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

А в Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.

Ситуація на фронті

Росія намагається використати перевагу у живій силі, техніці та підтримку з повітря. Незважаючи на інтенсивний ворожий натиск, українські воїни дають ворогові жорстку та ефективну відсіч. За даними на вечір 14 червня, РФ активно атакує на Покровському напрямку, там у полон здалися росіяни.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, На фронті в Україні позиційні бої тривали в багатьох напрямках, але в Донецькій області фіксується просування російських окупантів поблизу Авдіївки, під Донецьком. При цьому ворог, проводячи там механізовані штурми, втрачає значну кількість бронетехніки.

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