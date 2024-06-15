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В ВМС рассказали, сколько ракетоносителей вывела РФ на утро

Фото: в Черном море РФ держит один ракетоноситель 15 июня (youtube)
Автор: Наталия Гурковская

Россия на утро, 15 июня, вывела один корабль с ракетами типа "Калибр" в Черное море. Также ракетоносители есть и в Азовском, и в Средиземном морях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

"В Черном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Азовском море 8 вражеских кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

А в Средиземном море два вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет.

Ситуация на фронте

Россия пытается использовать преимущество в живой силе, технике и поддержку с воздуха. Несмотря на интенсивный вражеский натиск, украинские воины дают врагу жесткий и эффективный отпор. По данным на вечер 14 июня, РФ активно атакует на Покровском направлении, там в плен сдались россияне.

Как отмечают в Институте изучения войны, На фронте в Украине позиционные бои продолжались на многих направлениях, но в Донецкой области фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Авдеевки под Донецком. При этом враг, проводя там механизированные штурмы, теряет значительное количество бронетехники.

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Война в Украине