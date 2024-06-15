Окупанти продовжують механізовані штурми і тиснуть на Донбасі: карти ISW

На фронті в Україні позиційні бої тривали на багатьох напрямках, але в Донецькій області фіксується просування російських окупантів поблизу Авдіївки на під Донецьком. При цьому ворог, проводячи там механізовані штурми, втрачає значну кількість бронетехніки.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські окупанти 14 червня продовжили наступальні дії на півночі Харківської області, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не зафіксовано.

Російські джерела стверджували, що війська РФ нібито просунулися до 100 метрів у невизначеній частині Вовчанська, хоча в ISW не спостерігали візуального підтвердження.

Бої тривали під Липцями біля Глибокого, в межах Вовчанська, в тому числі біля Агрегатного заводу, та біля Тихого 13 і 14 червня.

Російський диктатор Володимир Путін повторив свою тезу, що він розглядає наступальні операції РФ у Харківській області як частину зусиль зі створення "буферної зони" нібито для захисту російських прикордонних районів від українських ударів.

Водночас керівник Кремля визнав, що росармія не відтіснила українські сили достатньо далеко від міжнародного кордону для запобігання далеких ударів по території Росії.

Речник угруповання військ "Хортиця" ЗСУ підполковник Назар Волошин 14 червня заявив, що з 10 травня по 10 червня у Харківській області окупанти зазнали втрат близько 4 тисячі убитими та пораненими.

Операція №2 - Луганська область

Російські загарбники 14 червня продовжували наступ на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Окупанти продовжували наступальні дії в районі Синьківки та Петропавлівки, біля Піщаного, Стельмахівки та Берестового, коло Греківки і Невського 13 і 14 червня.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито незначно просунулися поблизу Синьківки, але в ISW не знайшли візуального підтвердження.

Операція №3 - Донецька область

Російські загарбники 14 червня продовжили наступ на Сіверському напрямку, однак підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися до східної околиці Роздолівки, та наступають уздовж залізничного полотна в напрямку Виїмки.

Один російський блогер повторив нещодавні заяви про те, що путінські війська нібито захопили Білогорівський крейдяний кар'єр (на північний схід від Сіверська).

У Генштабі ЗСУ 13 червня повідомили, що окупанти атакували також поблизу Верхньокам’янського.

Війська РФ 14 червня продовжували наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська закріпилися в західній частині Нового мікрорайону, і що начебто захопили кілька невстановлених багатоповерхових будинків у цьому районі.

Командир підрозділу ЗСУ, який діяв в районі Часового Яру, 13 червня заявив, що окупанти наступають на південний схід від Часів Яру в районі Кліщіївки та Андріївки, щоб обійти українські сили з півдня та атакувати тил ЗСУ.

Командувач також зазначив, що ворог час від часу проводить штурми на мотоциклах у цьому районі, та більше не проводять "м'ясних штурмів", а працює невеликими групами піхоти за підтримки невизначеної механізованої техніки.

Крім того, командувач повідомив, що війська РФ також активізували використання безпілотників у цьому районі.

Російські війська також продовжували наступати біля Калинівки, у східній частині Часового Яру, та біля Іванівського 13 і 14 червня.

Російські загарбники нещодавно просунулися на північний захід від Авдіївки під час посиленого механізованого штурму розміром роти.

Геолокаційні кадри, опубліковані 14 червня, показують, що окупанти нещодавно просунулися на південний схід від Новоселівки Першої.

Російські та українські сили заявили, що під час механізованого штурму ЗСУ знищили 8 російських танків і 8 БМП.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 14 червня, показують, що російські війська нещодавно трохи просунулися на північний схід від Сокіла.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 13 і 14 червня окупанти вели інтенсивні штурми на Покровському (Авдіївському) напрямку.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ також просувалися в районі Новоолександрівки, в межах Новопокровського, на північ і захід від Уманського, на східній околиці Карлівки і поблизу Невельського.

Геолокаційні кадри, опубліковані 14 червня, показують, що російські сили нещодавно захопили Георгіївку та просунулися в межах східної Максимільянівки (на захід від Донецька) під час механізованого штурму зменшеного батальйону.

Українські військові джерела повідомили, що під час атаки російські загарбники використали 28 одиниць бронетехніки, і було знищено 13 одиниць російської бронетехніки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 14 червня, показують, що війська РФ нещодавно незначно просунулися в центрі Красногорівки, та на північний захід від Солодкого.

Російські війська також продовжували наступати на південний захід від Донецька поблизу Парасковіївки, Костянтинівки та Водяного 13 і 14 червня.

14 червня російські окупанти продовжили наземні атаки в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей поблизу Старомайорського та Урожайного.

"Південна вісь"

13 і 14 червня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області поблизу Роботиного, Вербового та Малої Токмачки.

Позиційні бої 13 і 14 червня також тривали на східній частині Херсонської області, в тому числі поблизу Кринок, а також на островах у дельті річки Дніпро.

13 червня українське джерело опублікувало супутникові знімки, на яких видно знищення російської системи ППО С-400 на схід від аеродрому Бельбек в окупованому Криму після українських ударів у ніч проти 12 червня.

На супутникових знімках видно, що український удар знищив РЛС 92Н6Е, артилерійський тягач БАЗ-6306 та пускову установку 51П6.

Ситуація на фронті

Раніше в Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні за 14 червня повідомляли, що протягом доби на фронті було зафіксовано 81 бойове зіткнення.

Крім того, у військовому командуванні розповіли про те, що на Покровському напрямку, де ворог здійснив майже 30 штурмових та наступальних дій, найбільша активність російських окупантів зберігається в районі Новоолександрівки, Сокола і Новопокровського.

Додамо, перед тим в Генштабі повідомили, що російські загарбники продовжують спроби наступу по всій лінії фронту, й 14 червня одним з найгарячіших напрямків був Курахівській.