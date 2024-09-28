У ВМС розповіли, скільки ракетоносіїв РФ перебуває в Чорному морі сьогодні

Так, станом на 06:00, 28 вересня, у Чорному морі зафіксовано три ворожих кораблі. Два з них є ракетоносіями "Калібрів" із загальним залпом до 8 ракет.

Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Проте ще один носій крилатих ракет "Калібр" перебуває у Середземному морі. Його максимальний можливий залп складає 16 ракет.

Крім того, військові зазначили, що за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили: