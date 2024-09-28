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У ВМС розповіли, скільки ракетоносіїв РФ перебуває в Чорному морі сьогодні

Фото: корабель РФ у морі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Російська Федерація продовжує тримати в Чорному морі свої кораблі. Серед них є носії крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ).

Так, станом на 06:00, 28 вересня, у Чорному морі зафіксовано три ворожих кораблі. Два з них є ракетоносіями "Калібрів" із загальним залпом до 8 ракет.

Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Проте ще один носій крилатих ракет "Калібр" перебуває у Середземному морі. Його максимальний можливий залп складає 16 ракет.

Крім того, військові зазначили, що за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 7 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 7 суден, з них 2 рухалось з протоки Босфор.

 

Нагадаємо, що минулої доби військові фіксували ту ж саму кількість ворожих кораблів у морях: в Чорному три (два з яких носії крилатих ракет типу "Калібр" із можливим залпом до 8 ракет), в Середземному - один ракетоносій із можливим залпом до 16 "Калібрів".

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