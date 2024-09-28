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В ВМС рассказали, сколько ракетоносителей РФ находится в Черном море сегодня

Фото: корабль РФ в море (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

Российская Федерация продолжает держать в Черном море свои корабли. Среди них есть носители крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ).

Так, по состоянию на 06:00, 28 сентября, в Черном море зафиксировано три вражеских корабля. Два из них являются ракетоносителями "Калибров" с общим залпом до 8 ракет.

В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако еще один носитель крылатых ракет "Калибр" находится в Средиземном море. Его максимальный возможный залп составляет 16 ракет.

Кроме того, военные отметили, что за сутки в интересах страны-агрессора России проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю - 7 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю - 7 судов, из них 2 двигалось из пролива Босфор.

 

Напомним, что за прошедшие сутки военные фиксировали то же самое количество вражеских кораблей в морях: в Черном три (два из которых носители крылатых ракет типа "Калибр" с возможным залпом до 8 ракет), в Средиземном - один ракетоноситель с возможным залпом до 16 "Калибров".

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