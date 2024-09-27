РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, - ВМС ЗСУ

Війська РФ вивели на бойове чергування в Чорне море вранці 27 вересня три кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет типу "Калібр". Натомість добою раніше в цій акваторії фіксувався один ракетоносій країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Військово-мирських сил Збройних сил України.

У ВМС ЗСУ у ранковому звіті констатували, вже традиційно, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Також в українському військовому відомстві зазначили, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

Крім того, передали у ВМС ЗСУ, в Середземному морі фіксується 1 російський корабель-ракетоносій, загальним залпом до 16 "Калібрів".

Натомість в Азовському морі кораблі противника знову не спостерігаються.

Військові уточнили, що у разі ракетної атаки дане корабельне угруповання ворога здатне на загальний залп до 8 "Калібрів".

Як повідомлялося раніше, після масованого комбінованого удару по Україні 26-27 серпня, коли РФ для обстрілу також застосовувала "Калібри" з корабельного угруповання, ворожі судна фіксуються в Чорному морі регулярно.

До прикладу, нагадаємо, що 14 вересня у Чорному морі фіксували 16 російських кораблів, з них 7 були носіями "Калібрів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.