У ВМС розповіли, скільки ракетоносіїв РФ перебуває в Чорному й Середземному морях

Згідно інформації військових, станом на 06:00, в Чорному морі перебуває один носій "Калібрів" із загальним залпом до 4 ракет. Водночас в акваторії Азовського моря кораблі росіян відсутні, як і в попередні дні.

Однак два судна зафіксовано у Середземному морі. Вони обидва є ракетоносіями із можливим загальними залпом до 20 "Калібрів".

Також військово-морські сили ЗСУ попередили, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 4 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 8 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.

Військові наголосили, що РФ вкотре порушує Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), оскільки вимикає системи автоматичної ідентифікації.