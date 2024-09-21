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У ВМС розповіли, скільки ракетоносіїв РФ перебуває в Чорному й Середземному морях

Фото: російський корабель (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Російська Федерація сьогодні, 21 вересня, продовжує тримати носії крилатих ракет типу "Калібр" у Чорному й Середземному морях. Всього зафіксовано три кораблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ).

Згідно інформації військових, станом на 06:00, в Чорному морі перебуває один носій "Калібрів" із загальним залпом до 4 ракет. Водночас в акваторії Азовського моря кораблі росіян відсутні, як і в попередні дні.

Однак два судна зафіксовано у Середземному морі. Вони обидва є ракетоносіями із можливим загальними залпом до 20 "Калібрів".

Також військово-морські сили ЗСУ попередили, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 4 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 8 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.

Військові наголосили, що РФ вкотре порушує Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), оскільки вимикає системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо, що минулого ранку військові фіксували Чорному морі один ракетоносій окупантів. Його можливий залп складав 4 ракети типу "Калібр". У Середземному морі перебувало 5 суден, 4 з них були ракетоносіями, а максимальний можливий залп - 32 ракети.

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