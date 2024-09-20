РФ тримає у Чорному й Середземному морях носії "Калібрів", - ВМС
Військові станом на 06:00, 20 вересня, знову фіксують у Чорному й Середземному морях ракетоносії росіян. Загалом помічено шість кораблів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ).
За даними українських воїнів, на цей час у Чорному морі перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 4 ракет.
Тим часом в Азовському морі не зафіксовано жодного ворожого корабля. Проте є цілих п'ять кораблів в Середземному морі, чотири з яких є носіями "Калібрів" із загальним залпом до 32 ракет.
Також у ВМС поінформували, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря - 9 суден, з них 0 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря - 5 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали військові.
Нагадаємо, що 5 днів тому, 15 вересня, ВМС зафіксували у морях одразу 21 ворожий корабель. 16 перебували у Чорному морі, з яких 7 були носіями "Калібрів" із загальним залпом до 48 ракет. Тим часом у Середземному перебували ще 5 кораблів, 2 з яких були ракетоносіями із можливим залпом до 8 ракет.
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