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РФ тримає у Чорному й Середземному морях носії "Калібрів", - ВМС

П'ятниця 20 вересня 2024 07:30
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РФ тримає у Чорному й Середземному морях носії "Калібрів", - ВМС Фото: російський корабель (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Військові станом на 06:00, 20 вересня, знову фіксують у Чорному й Середземному морях ракетоносії росіян. Загалом помічено шість кораблів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ).

За даними українських воїнів, на цей час у Чорному морі перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 4 ракет.

Тим часом в Азовському морі не зафіксовано жодного ворожого корабля. Проте є цілих п'ять кораблів в Середземному морі, чотири з яких є носіями "Калібрів" із загальним залпом до 32 ракет.

Також у ВМС поінформували, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 9 суден, з них 0 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 5 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали військові.

РФ тримає у Чорному й Середземному морях носії &quot;Калібрів&quot;, - ВМС

Нагадаємо, що 5 днів тому, 15 вересня, ВМС зафіксували у морях одразу 21 ворожий корабель. 16 перебували у Чорному морі, з яких 7 були носіями "Калібрів" із загальним залпом до 48 ракет. Тим часом у Середземному перебували ще 5 кораблів, 2 з яких були ракетоносіями із можливим залпом до 8 ракет.

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