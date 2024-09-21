В ВМС рассказали, сколько ракетоносителей РФ находится в Черном и Средиземном морях

Согласно информации военных, по состоянию на 06:00 в Черном море находится один носитель "Калибров" с общим залпом до 4 ракет. В то же время в акватории Азовского моря корабли россиян отсутствуют, как и в предыдущие дни.

Однако два судна зафиксированы в Средиземном море. Они оба являются ракетоносителями с возможным общим залпом до 20 "Калибров".

Также военно-морские силы ВСУ предупредили, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю - 4 судна, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю - 8 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор.

Военные подчеркнули, что РФ в очередной раз нарушает Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), поскольку отключает систему автоматической идентификации.