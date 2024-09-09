У ВМС розповіли, скільки ракетоносіїв РФ перебуває в Чорному морі сьогодні

Українські військові продовжують фіксувати присутність ворога у Чорному морі. Сьогодні, як і вчора, в акваторії перебуває один корабель РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Військово-морських сил ЗСУ.

Станом на 06:00, виявлено, що помічене судно є носієм крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 4 ракет.

Ще один корабель помічено у Середземному морі. Він також є носієм "Калібрів" із загальним залпом до 4 ракет.

Водночас, в Азовському морі кораблі росіян відсутні.

Військові додали, що за добу в інтересах Російської Федерації прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 7 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 5 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

Крім того, у ВМС вкотре зазначили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).