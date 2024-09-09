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В ВМС рассказали, сколько ракетоносителей РФ находится в Черном море сегодня

Понедельник 09 сентября 2024 07:20
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В ВМС рассказали, сколько ракетоносителей РФ находится в Черном море сегодня Фото: корабль РФ в море (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

Украинские военные продолжают фиксировать присутствие врага в Черном море. Сегодня, как и вчера, в акватории находится один корабль РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Военно-морских сил ВСУ.

По состоянию на 06:00 выявлено, что замеченное судно является носителем крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 4 ракет.

Еще один корабль замечен в Средиземном море. Он также является носителем "Калибров" с общим залпом до 4 ракет.

В то же время, в Азовском море корабли россиян отсутствуют.

Военные добавили, что за сутки в интересах Российской Федерации проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю - 7 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю - 5 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

Кроме того, в ВМС отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

В ВМС рассказали, сколько ракетоносителей РФ находится в Черном море сегодня

Напомним, в августе стало известно, что ударные дроны Украины Magura V5 за полтора года поразили 18 российских кораблей в Черном море. В интервью Deutsche Welle командир спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" заявил, что Черноморский флот в Крым фактически капитулировал.

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