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У ВМС розповіли про потенційні загрози для України з Чорного моря

П'ятниця 16 серпня 2024 07:58
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У ВМС розповіли про потенційні загрози для України з Чорного моря Фото: російські ракети "Калібр" (zahyd net)
Автор: Вадим Ребрина

Вранці 16 серпня Росія вивела на бойове чергування у Чорному морі один ракетоносій. Загальний залп - до 4 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі - один російський корабель, носії ракет відсутні.

За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 4 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор
  • до Азовського моря - 9 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

У ВМС розповіли про потенційні загрози для України з Чорного моря

Нагадаємо, за попередній тиждень РФ запустила по Україні понад 30 ракет і 800 КАБів.

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