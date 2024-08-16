У ВМС розповіли про потенційні загрози для України з Чорного моря
Фото: російські ракети "Калібр" (zahyd net)
Вранці 16 серпня Росія вивела на бойове чергування у Чорному морі один ракетоносій. Загальний залп - до 4 ракет.
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі - один російський корабель, носії ракет відсутні.
За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 4 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор
- до Азовського моря - 9 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.
Нагадаємо, за попередній тиждень РФ запустила по Україні понад 30 ракет і 800 КАБів.
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