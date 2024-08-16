У ВМС розповіли про потенційні загрози для України з Чорного моря

Вранці 16 серпня Росія вивела на бойове чергування у Чорному морі один ракетоносій. Загальний залп - до 4 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі - один російський корабель, носії ракет відсутні. За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 4 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор

до Азовського моря - 9 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.