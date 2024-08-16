В ВМС рассказали о потенциальных угрозах для Украины из Черного моря

Утром 16 августа Россия вывела на боевое дежурство в Черном море один ракетоноситель. Общий залп – до 4 ракет.

Об этом сообщает РБК -Украина со ссылкой на ВМС ВСУ/

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море – один российский корабль, носители ракет отсутствуют. За сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили: к Черному морю – 4 судна, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор

к Азовскоve мор. - 9 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.