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В ВМС рассказали о потенциальных угрозах для Украины из Черного моря

Пятница 16 августа 2024 07:58
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В ВМС рассказали о потенциальных угрозах для Украины из Черного моря Фото: российские ракеты "Калибр" (zahyd net)
Автор: Вадим Ребрина

Утром 16 августа Россия вывела на боевое дежурство в Черном море один ракетоноситель. Общий залп – до 4 ракет.

Об этом сообщает РБК -Украина со ссылкой на ВМС ВСУ/

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море – один российский корабль, носители ракет отсутствуют.

За сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – 4 судна, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор
  • к Азовскоve мор. - 9 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

В ВМС рассказали о потенциальных угрозах для Украины из Черного моря

Напомним, за предыдущую неделю РФ запустила по Украине более 30 ракет и 800 КАБ.

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