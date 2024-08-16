В ВМС рассказали о потенциальных угрозах для Украины из Черного моря
Фото: российские ракеты "Калибр" (zahyd net)
Утром 16 августа Россия вывела на боевое дежурство в Черном море один ракетоноситель. Общий залп – до 4 ракет.
В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море – один российский корабль, носители ракет отсутствуют.
За сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю – 4 судна, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор
- к Азовскоve мор. - 9 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.
Напомним, за предыдущую неделю РФ запустила по Украине более 30 ракет и 800 КАБ.
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