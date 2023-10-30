У ВМС розповіли про корабельне угруповання РФ у Чорному та Азовському морях

Так, станом на 07:00 30 жовтня у Чорному морі знаходяться 5 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет типу "Калібр", а в Азовському морі помічений 1 корабель російських загарбників.

У ВМС уточнили, що корабель-ракетоносій ЧФ РФ у Чорному морі наразі не споряджений "Калібрами".

Також українські захисники зазначили, що за добу, на користь РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

в Азовське море – 7 суден, з них 0 рухалися з протоки Босфор;

у Чорне море - 13 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).", - додали до ВМС ЗСУ.