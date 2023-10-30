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У ВМС розповіли про корабельне угруповання РФ у Чорному та Азовському морях

Фото: корабель Чорноморського флоту РФ (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Володимир Костирін

В акваторії Чорного та Азовського морів зафіксовано станом на сьогоднішній ранок шість кораблів, які російські війська вивели на бойове чергування. Серед них є ракетоносій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Військово-морських сил Збройних сил України.

Так, станом на 07:00 30 жовтня у Чорному морі знаходяться 5 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет типу "Калібр", а в Азовському морі помічений 1 корабель російських загарбників.

У ВМС уточнили, що корабель-ракетоносій ЧФ РФ у Чорному морі наразі не споряджений "Калібрами".

Також українські захисники зазначили, що за добу, на користь РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

в Азовське море – 7 суден, з них 0 рухалися з протоки Босфор;
у Чорне море - 13 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).", - додали до ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно у Військово-морських силах України не спростували та не підтвердили інформацію про можливий підрив російського корабля "Володимир Козицький" у Севастополі. Проте зауважили, що перебування біля Криму погано позначається на стані суден.

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Черное мореАзовское мореВМС УкраїниЧерноморский флот