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У ВМС розповіли про фіксацію російських носіїв "Калібрів" у Чорному морі

Фото: російський корабель (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Володимир Костирін

В акваторії Чорного моря сьогодні вранці, 13 жовтня, перебувають два російські кораблі, які країна-агресор вивела на бойове чергування. Судна є носіями крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ).

Військові уточнили, у разі ракетної атаки з боку даного корабельного угруповання ворога можливий загальний залп до 8 "Калібрів"

Разом з тим противник досі не виводить в Азовське море свої кораблі, які там не  спостерігаються вже тривалий час.

"В Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет", - додали у ВМС ЗСУ.

Крім того, за даними українських військових, за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 6 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор,
  • а до Азовського моря - жодне судно.

Вже традиційно в українському військовому відомстві констатують, що російська сторона продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Раніше речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що хоча російські кораблі були витіснені з Чорного моря, ворог тут все ще має перевагу в повітряному просторі завдяки активному використанню авіації та дронів.

Додамо також, нещодавно у ВМС ЗСУ розповіли, чи вплинуть шторми на можливість окупантів виводити ракетоносії у Чорне море.

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