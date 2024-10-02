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Хто має перевагу в Чорному морі: відповідь ВМС

Середа 02 жовтня 2024 11:11
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Хто має перевагу в Чорному морі: відповідь ВМС Фото: речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Хоча російські кораблі були витіснені з Чорного моря, Росія все ще має перевагу в повітряному просторі завдяки активному використанню авіації та дронів.

Про це заявив речник Військово-Морських сил України Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За його словами, російські війська активно використовують літаки, гелікоптери та дрони для патрулювання, розвідки та нанесення ударів, що становить постійну загрозу.

"Гелікоптери вони здебільшого застосовують для протидронової боротьби й патрулювання. Літаки застосовують як для патрулювання, так і для ведення розвідки, нанесення вогневого ураження. В незліченій кількості застосовують фактично всі наявні дрони у РФ", - зазначив Плетенчук.

Речник ВМС підкреслив, що росіяни використовують безпілотники для ведення розвідки.

"І, на жаль, ця присутність постійна. Так, вони періодично втрачають дрони й бояться заходити в зону ураження", - пояснив він.

Плетенчук підкреслив, що, попри відсутність російського флоту, говорити про перевагу України в морі поки рано.

Чорноморський флот РФ

Раніше речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, навіщо Росії ракетоносії в Середземному морі. Він зауважив, що держава-агресор прагне розширити свою військову присутність у різних регіонах, не обмежуючись лише війною проти України.

Крім того, повідомлялося, що після масованого комбінованого удару по Україні 26-27 серпня, коли Росія використовувала "Калібри" з корабельного угруповання для обстрілів, ворожі судна регулярно фіксуються у Чорному морі.

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