У ВМС розповіли про фіксацію російських носіїв "Калібрів" у Чорному морі

В акваторії Чорного моря сьогодні вранці, 13 жовтня, перебувають два російські кораблі, які країна-агресор вивела на бойове чергування. Судна є носіями крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України ( ВМС ЗСУ ).

Військові уточнили, у разі ракетної атаки з боку даного корабельного угруповання ворога можливий загальний залп до 8 "Калібрів"

Разом з тим противник досі не виводить в Азовське море свої кораблі, які там не спостерігаються вже тривалий час.

"В Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет", - додали у ВМС ЗСУ.

Крім того, за даними українських військових, за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 6 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор,

а до Азовського моря - жодне судно.

Вже традиційно в українському військовому відомстві констатують, що російська сторона продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.