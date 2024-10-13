В ВМС рассказали о фиксации российских носителей "Калибров" в Черном море
В акватории Черного моря сегодня утром, 13 октября, находятся два российских корабля, которые страна-агрессор вывела на боевое дежурство. Судна являются носителями крылатых ракет типа "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).
Военные уточнили, в случае ракетной атаки со стороны данной корабельной группировки врага возможен общий залп до 8 "Калибров"
Вместе с тем, противник до сих пор не выводит в Азовское море свои корабли, которые там не наблюдаются уже длительное время.
"В Средиземном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет", - добавили в ВМС ВСУ.
Кроме того, по данным украинских военных, за сутки в интересах страны-агрессора России проход по Керченскому проливу совершили:
- в Черное море - 6 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор,
- а в Азовское море - ни одно судно.
Уже традиционно в украинском военном ведомстве констатируется, что российская сторона продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
Ранее представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что хотя российские корабли были вытеснены из Черного моря, враг здесь все еще имеет преимущество в воздушном пространстве благодаря активному использованию авиации и дронов.
Добавим также, что недавно в ВМС ВСУ рассказали, повлияют ли штормы на возможность оккупантов выводить ракетоносители в Черное море.
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