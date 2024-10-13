В ВМС рассказали о фиксации российских носителей "Калибров" в Черном море

В акватории Черного моря сегодня утром, 13 октября, находятся два российских корабля, которые страна-агрессор вывела на боевое дежурство. Судна являются носителями крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины ( ВМС ВСУ ).

Военные уточнили, в случае ракетной атаки со стороны данной корабельной группировки врага возможен общий залп до 8 "Калибров"

Вместе с тем, противник до сих пор не выводит в Азовское море свои корабли, которые там не наблюдаются уже длительное время.

"В Средиземном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет", - добавили в ВМС ВСУ.

Кроме того, по данным украинских военных, за сутки в интересах страны-агрессора России проход по Керченскому проливу совершили:

в Черное море - 6 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор,

а в Азовское море - ни одно судно.

Уже традиционно в украинском военном ведомстве констатируется, что российская сторона продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.