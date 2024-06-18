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У ВМС розповіли, чому російські підводні човни постійно перебувають у Чорному морі

Архівне фото: російські підводні човни постійно перебувають у Чорному морі (рос ЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

У Силах оборони України фіксують тенденцію, що російські подовдки на постійній основі перебувають у Чорному морі. І це не залежить від того, чи є судно ракетоносієм, чи ні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі національного телемарафону.

"Фактично, ви бачите, що ця ситуація, вона, так би мовити, зараз зафіксована. І фактично проглядається така тенденція, що в Чорному морі присутні постійно підводні човни", - сказав Плетенчук.

За його словами, в Азово-Чорноморському регіоні, а конкретно в Чорному морі, залишається 4 підводних човни, 3 з яких є носіями крилатих ракет, а 1 з яких останнім часом не виходить в море.

Військовий припустив, що росіяни в такий спосіб намагаються патрулювати Чорне море наскільки це можливо. При цьому надводні кораблі вони не наважаються виводи в море. 

Проте Плетенчук підкреслив, що основним засобом патрулювання є російська авіація та безпілотники. 

Обстановка в Чорному та Азовському морях

Раніше Військово-морські сили Збройних сил України заявляли, що в Чорному та Азовському морях фіксується перебування чотирьох кораблів-носіїв крилатих ракет типу "Калібр".

Пізніше Плетенчук повідомив, що ударне угруповання кораблів РФ проводить навчання в Азовському морі.

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