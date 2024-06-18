У ВМС розповіли, чому російські підводні човни постійно перебувають у Чорному морі

"Фактично, ви бачите, що ця ситуація, вона, так би мовити, зараз зафіксована. І фактично проглядається така тенденція, що в Чорному морі присутні постійно підводні човни", - сказав Плетенчук.

За його словами, в Азово-Чорноморському регіоні, а конкретно в Чорному морі, залишається 4 підводних човни, 3 з яких є носіями крилатих ракет, а 1 з яких останнім часом не виходить в море.

Військовий припустив, що росіяни в такий спосіб намагаються патрулювати Чорне море наскільки це можливо. При цьому надводні кораблі вони не наважаються виводи в море.

Проте Плетенчук підкреслив, що основним засобом патрулювання є російська авіація та безпілотники.