Ударне групування кораблів РФ проводить навчання в Азовському морі: Плетенчук розповів деталі

Наразі в Азовському морі перебуває угруповання з шести росыйських кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет проєкту "Буян-М". З характеру дій можна казати про те, що ворог проводить навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука під час брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform .

Як зазначає Плетенчук, в Азовському морі наразі перебуває ударне угруповання, там воно набагато більше, ніж у Чорному морі.

"Там щонайменше шість кораблів, з них три є носіями крилатих ракет проєкту "Буян-М", і три великі десантні кораблі. Враховуючи характер їхніх дій та склад угруповання, можна зробити висновок, що це навчальний процес", – речник ВМС.

За його словами, враховуючи, що Азовське море досить мілке і кількість рекомендованих шляхів обмежена, то росіяни перебувають в одній локації з цивільними суднами, які використовують їх у якості "щита".