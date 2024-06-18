В ВМС рассказали, почему российские подводные лодки постоянно находятся в Черном море

"Фактически, вы видите, что эта ситуация, она, так сказать, сейчас зафиксирована. И фактически просматривается такая тенденция, что в Черном море присутствуют постоянно подводные лодки", - сказал Плетенчук.

По его словам, в Азово-Черноморском регионе, а конкретно в Черном море, остается 4 подводные лодки, 3 из которых являются носителями крылатых ракет, а 1 из которых в последнее время не выходит в море.

Военный предположил, что россияне таким образом пытаются патрулировать Черное море насколько это возможно. При этом надводные корабли они не решаются выводы в море.

Однако Плетенчук подчеркнул, что основным средством патрулирования является российская авиация и беспилотники.