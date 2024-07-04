У ВМС розповіли про багатоетапну операцію, як врятували морпіха з російського полону

З російського полону вдалося звільнити українського морського піхотинця, який під час виконання бойового завдання був схоплений ворогом і близько півтора роки провів у неволі. Бійця врятували та евакуювали з окупованих територій в результаті багатоетапної спеціальної операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку Військово-Морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ).

Зазначається, що за час у полоні російських загарбників морпіх на ім'я Олександр неодноразово ставав жертвою та свідком тортур і знущань над українськими полоненими.

У військовому командуванні розповіли, що після того, як захисник потрапив до полону, військовослужбовці Загону спеціальної розвідки ВМС ЗСУ "Янголи" "шукали варіанти, як повернути морпіха назад".

"Для визволення Олександра було залучено дуже багато сил. В результаті складної та багатоетапної операції, розробленою Управлінням розвідки Командування Війсково-Морських Сил ЗС України, "Янголам" вдалося провести успішну евакуацію та повернути 29-річного морського піхотинця", - розповіли у МВС.

В командуванні додали, що не розкривають деталі операції з міркувань безпеки.

Мати Олександра Ольга, яка працює вчителькою української мови, зізнається, що до останнього моменту "не могла повірити, що це все можливо".

Також вказується, що звільнений з полону морпіх зустрівся із матір'ю в кабінеті командувача ВМС віце-адмірала Олексія Неїжпапи, який "особисто контролював проведення операції на всіх її етапах".

Зазначається, що Олександр став 69-ю людиною, яку "Янголи" успішно евакуювали на підконтрольну Україні територію. Окрім безпосередньо евакуації з підконтрольних російським загарбникам земель, цей загін також виконує доволі широкий спектр завдань.

В командуванні ВМС додали, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сприяв проведенню даної операції.