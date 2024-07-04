В ВМС рассказали о многоэтапной операции, как спасли морпеха из российского плена

Из российского плена удалось освободить украинского морского пехотинца, который во время выполнения боевой задачи был схвачен врагом и около полутора лет провел в неволе. Бойца спасли и эвакуировали с оккупированных территорий в результате многоэтапной специальной операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

Отмечается, что за время в плену российских захватчиков морпех по имени Александр неоднократно становился жертвой и свидетелем пыток и издевательств над украинскими пленными.

В военном командовании рассказали, что после того, как защитник попал в плен, военнослужащие Отряда специальной разведки ВМС ВСУ "Ангелы" "искали варианты, как вернуть морпеха обратно".

"Для освобождения Александра было привлечено очень много сил. В результате сложной и многоэтапной операции, разработанной Управлением разведки Командования Военно-Морских Сил ВС Украины, "Ангелам" удалось провести успешную эвакуацию и вернуть 29-летнего морского пехотинца", - рассказали в МВД.

В командовании добавили, что не раскрывают детали операции по соображениям безопасности.

Мать Александра Ольга, работающая учительницей украинского языка, признается, что до последнего момента "не могла поверить, что это возможно".

Также указывается, что освобожденный из плена морпех встретился с матерью в кабинете командующего ВМС вице-адмирала Алексея Неижпапы, который "лично контролировал проведение операции на всех ее этапах".

Отмечается, что Александр стал 69 человеком, которого "Ангелы" успешно эвакуировали на подконтрольную Украине территорию. Кроме непосредственно эвакуации из подконтрольных российским захватчикам земель этот отряд также выполняет достаточно широкий спектр задач.

В командовании ВМС добавили, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба способствовал проведению данной операции.