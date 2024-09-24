У ВМС розповіли про активність російських ракетоносіїв в морських водах

Нагадаємо, російська армія отримала постачання чергової партії озброєнь. До нової партії ввійшла ракета для безпілотних літальних апаратів "Х-БПЛА".

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