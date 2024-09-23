Армія РФ отримала ракету "Х-БПЛА": чим вона унікальна, та як її застосовують
Російська армія отримала постачання чергової партії озброєнь. До нової партії ввійшла ракета для безпілотних літальних апаратів "Х-БПЛА".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.
Відомо, що Росія розпочала розробку даної ракети ще у 2021 році, і вона є авіаційною версією протитанкової ракети "Корнет-Д". Як заявляли росіяни, "Х-БПЛА" - нібито призначена для експлуатації з низки розвідувально-ударних безпілотників, таких як "Оріон", "Форпост" чи "Альтіус". Також вона може бути застосована для майбутнього важкого ударного БПЛА С-70 "Охотник". Також вони запускали дану ракету з гелікоптера Ка-52М.
Як пише видання, скоріш за все "Х-БПЛА" базується на ракеті 9М133ФМ-3, і має дальність у 8-10 кілометрів. Вперше росіяни продемонстрували цю ракету у 2023 році на своєму безпілотнику "Орион", у 2024 "Х-БПЛА" було показно на виставці "Армія 2024". Під час виставки було заявлено, що її дальність становить від 2 до 8 кілометрів, а максимальна висота пуску - 4000 метрів.
На фоні інформації щодо постачання озброєння варто зауважити активізацію використання росіянами розвідувально-ударних безпілотників "Оріон" у Курській області.
Що відомо про дрон "Оріон"
БПЛА "Оріон" - це російський ударно-розвідувальний безпілотний літальний апарат середнього класу. Його розробила компанія "Кронштадт" у рамках проекту "Інаграв", і він є частиною комплексу "Інаграв-Ру". Основні завдання "Оріона" включають розвідку, коригування артилерійського вогню та нанесення ударів по наземних цілях.
Основні характеристики:
- розмах крил: 16 метрів;
- маса: до 1000 кг;
- дальність польоту: близько 250 км;
- максимальна швидкість: до 200 км/год;
- тривалість польоту: до 24 годин;
- Ввисота польоту: до 7,5 км.
БПЛА "Оріон" має модифікації як для розвідувальних, так і для ударних операцій, оснащений системами для запуску керованих авіабомб і ракет. Перші зразки були введені на озброєння Збройних сил Росії в 2020 році, а також активно застосовуються в різних військових конфліктах, зокрема під час війни в Україні.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Російська Федерація розпочала розробку нової ракети для протитанкового комплексу "Корнет", їх ракета нагадує український протитанковий ракетний комплекс "Корсар".
Також ми писали про те, що Росія ймовірно вперше використала модернізований зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-СМ-СВ" у бойових умовах під час випробувань.
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