В ВМС рассказали об активности российских ракетоносителей в морских водах

В Черном море – один вражеский корабль. Носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В Средиземном море – один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили: